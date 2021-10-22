إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الجمعة، في مشاجرة بسبب خلاف على قطعة أرض بالميراث، في طهطا بمحافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز طهطا بلاغًا من الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين.

تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "حاتم. ث" 33 عامًا مزارع مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس والوجه واللسان وكسر أطراف الأسنان وكدمات متفرقة بالجسد، وشقيقه "علاء" 29 عامًا عامل مصابًا بجرحين قطعيين بفروة الرأس وجرح تهتكي خلف الأذن اليسرى، وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، طرف ثان "أحمد. ث" 22 عامًا طالب بكلية الحقوق، وابن عمه "أبو الفضل. م" 25 عامًا حاصل على بكالوريوس علوم مصابين بسحجات وخدوش متفرقة بالجسد.

وتبين أن الطرفان تربطهم صلة قرابة عن طريق المصاهرة، ويقيمان بذات الناحية، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني طبنجة صوت و7 طلقات صوت، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على قطعة أرض بالميراث بذات الناحية.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.