كيف تتعامل الأمهات مع مصروف أبنائهن في المدارس؟ "أمهات مصر" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سؤال للنقاش بين الأمهات من أولياء الأمور، تضمن: "بتتعاملوا إزاي مع الولاد في المصروف وهل بيحتاجوا يشتروا من الكانتين ولا كل لوازمهم معاهم.. احكولنا علشان نفيد بعض؟".

وتفاعل أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر، في "الفيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "بتعمد أعطيهم مصروف علي الرغم إن الكانتين مغلق بسبب كورونا لكن بخليهم وأنا معاهم يدخلوا السوبر ماركت ويشتروا بفلوسهم علشان يعتمدوا على نفسهم ويعرفوا مفهوم البيع والشراء خاصة أن الماث عندهم بتعلمهم نفس الفكره وبتعرفهم فئات الفلوس وإزاي يشتروا ويحسبوا".

وأضافت ولي أمر: "بيكون معاه الأكل بتاعه وعصير ومياه وفاكهة وساعات حاجة حلوة بس بردو معاه مصروف ونادر أوى لو اشترى حاجة علشان الكانتين زحمة"، واستكملت أخرى: "والله أنا بديها سويت وهي رايحه مع السندوتشات وبديها ٥ جنيه ساعات كتير بترجع بيها وساعات تصرفها".

وذكرت ولي أمر: "أنا بديلهم بس مش كل يوم علشان يعتمدوا علي نفسهم في الشراء ويفهموا قيمه الفلوس ويعتمدوا علي نفسهم، والأيام التانيه بحطلهم كل احتياجاتهم عصير والإسناك بتاعهم"، وتابعت أخرى: "أنا بعطيهم فلوس وهما بيشتروا من السوبر ماركت قبل مايروحوا المدرسة إللى هما عايزينو واحيانا بيحوشوا من المصروف أى حاجة حتى لو هيسيب جنيه، والحضانة بجيبلوا إلى هو عايزة من بليل".

"بعمل سندوتشاتهم وبخليهم يشتروا الحاجات قبل ميروحوا المدرسه بس بنتي قالتلي زمايلها بيشتروا من الكانتين قولتلها يوم واحد بس هديلك فلوس وانتي تشتري"، تضيف ولي أمر أخري: "بديله كل حاجه معاه وبديله المصروف عشان لو احتاج حاجه بس في الغالب بيرجع بيه".

وقالت ولي أمر: "كل لوازمها معاها وبرضه بتصمم تآخد مصروف تشتري من الكانتين، واضح إن هرمون الشوبينج عند البنات من صغرهم"، وأضافت أخري: "أنا برضو بديهم السندويتشات واللبن ولازم مصروف ٥ جنيه ساعات يصرفهم وكتير بيحطها في حصالتهم"

وذكرت ولي أمر: "هما بيختاروا حاجاتهم بنفسهم كل يوم من السوبر ماركت، ولكن يوم الخميس كنوع من التغير بديهم فلوس ويشتروا واحنا مجموعة أمهات تعرف بعض عاملين النظام دا كل خميس بس يشتروا ويحسوا بمسئوليه شرائهم للشئ".

وأضافت أخري: "أنا هرد من وجهه نظري كأخصائي، هو مهم جدا هما يقرروا عايزين ايه وفي الغالب بيختاروا كانتين المدرسة اللي هو اغلى من بره وقتها تبدأ تقنعيهم إن لو اشتروا من السوبر ماركت الصبح هيجيبوا حجات أكتر، الجانب التاني مهم انهم ياخدوا فلوس في ايدهم مش حجات تتحط في شنطهم لأن امتلاك الفلوس من سمات الكبار وهما بيحبوا يحسوا الإحساس ده وكمان يتعودوا على التعامل المادي مع الأغراب وكمان بيقي الطفل من انه يمد ايده".