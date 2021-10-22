هارب من الإعدام يحاصر منزل أقاربه ويهدد بحرقهم باسطوانة بوتاجاز في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، لضبط هارب من حكم بالإعدام، حاصر منزل أحد أقاربه وهدد بتفجيره باسطوانة بوتاجاز، بشارع الأحمر بمدينة طما.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة برصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر فيه فتاة في العقد الثاني من العمر تستغيث بقوات الشرطة لحمايتها وأسرتها من شخص هارب من حكم بالإعدام وشهرته "عمرو الأحمر" في العقد الخامس من العمر بعد محاصرته منزل أسرتها بشارع الأحمر دائرة مركز شرطة طما.

انتقل إلى مكان البلاغ قيادات قطاع شمال سوهاج ومأمور وضباط مباحث المركز، وجرى محاصرة المكان، وتبين هروب المتهم فور استشعاره بوصول قوات الشرطة، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

جرى تعيين خدمات أمنية بالمكان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهم الهارب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.