وزيرة الدفاع الألمانية تلوح بإمكانية استخدام الناتو “وسائل عسكرية” ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

اعتبرت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور أن على حلف الناتو أن يظهر لروسيا استعداده لاستخدام قوة السلاح عند الضرورة.

جاء ذلك في معرض حديث أدلت به الوزيرة أمس الخميس لإذاعة “دويتشلاند فونك”، حيث قالت إن “سلوك روسيا يطرح علينا تحديات ومشاكل متزايدة”.

وتعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضا في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، قالت كرامب كارينباور: “هذه هي طريقة الردع. علينا أن نوضح لروسيا أننا في النهاية مستعدون لاستخدام مثل هذه الوسائل بحيث يكون لها تأثير رادع مسبقا”، وذلك “حتى لا يفكر أحد” في إمكانية مهاجمة شركاء الناتو في دول البلطيق والبحر الأسود.

واتهمت الوزيرة الألمانية موسكو بأنها “تنتهك بشكل ممنهج المجال الجوي لتلك الدول”، كما اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية متواصلة وتأجيج أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت موسكو أكدت مرارا أنه ليس لديها نوايا عدوانية تجاه أي دولة، مشيرة إلى أن كافة التحليقات لطيرانها العسكري تجري وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

في المقابل، تراقب روسيا نشاطا غير مسبوق للناتو على حدودها، حيث يجري الحلف بانتظام تدريبات عسكرية ويحاكي القتال مع الجيش الروسي.