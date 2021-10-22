قضية كبيرة على الأبواب.. نجم شهير يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج عن طريق الخطأ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2021 10:14 صباحًا

تحولت عملية تصوير شريط سينمائي من أفلام الغرب الأمريكي في ولاية نيومكسيكو إلى مأساة بعد مقتل مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج بجروح خطيرة.

ويبدو أن قضية كبيرة على الأبواب إذ تبين أن المسدس الذي استخدمه الممثل الأمريكي أليك بالدوين لم يكن محشوا برصاص خلبي، وانتهى الأمر بمقتل مديرة التصوير غالينا هاتشينز البالغة من العمر 42 عاما، وبإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.

الممثل الأمريكي أليك بالدوين

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هاتشينز توفيت في المستشفى وجرى تعليق التصوير، فيما لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد بالدوين.

يشار إلى أن المصورة السينمائية غاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه الممثل أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي.

المصورة السينمائية غاليانا هاتشينز

ويفيد الموقع الشخصي لمديرة التصوير غاليانا هاتشينز بأن اصلها يعود إلى “أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالأيائل وبالغواصات النووية”.

وتذكر سيرتها الذاتية أنها تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.