تركيا تعالج طالبي لجوء مغاربة.. هذا ما تعرضوا له في اليونان!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكرت وسائل إعلام تركية أن 13 طالب لجوء مغربيا يتلقون العلاج في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، بعد تعرضهم للضرب المبرح على أيدي حرس الحدود اليونانيين.

وأشارت وكالة “الأناضول” التركية إلى أن القوات الأمنية التركية تلقت بلاغا بوجود طالبي لجوء في حالة سيئة بمنطقة صاري باير.

وأضافت: “عند وصول رجال الأمن الأتراك والحديث معهم، ذكر طالبو اللجوء أنهم تعرضوا للضرب من قبل حرس الحدود اليونانيين”، وأنهم “أجبروا على العودة عبر نهر مريج الذي يفصل بين البلدين”.

ونقلت الوكالة عن رجال الأمن أنه “كانت هناك آثار كدمات على أجساد طالبي اللجوء، وأن بعضهم تم تجريده من ملابسه”.

وتم نقل طالبي اللجوء الـ13 إلى مستشفى السلطان مراد الأول، وتسليمهم لإدارة الهجرة بالولاية.