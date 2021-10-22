شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على المخلص الجمركى حال مخالفته القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة رقم (56) من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى:

1 – الإنذار.

2- الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

3 - إلغاء الترخيص.

ولرئيس مصلحة الجمارك فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.