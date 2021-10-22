حدث ليلاً| أقارب "ضحايا الطريق الأوسطي" يروون التفاصيل.. وميانمار تتجه نحو صراع "شامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

حكايات الألم والحزن.. أقارب "ضحايا الطريق الأوسطي" يروون التفاصيل - فيديو

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية أبوكُريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، حزنًا على مصرع 7 أشخاص من أبناء القرية ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي.

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رئيس "القومية للزلازل": لدينا شبكة تضم 80 محطة رصد.. وتحليل البيانات آليًا

قال الدكتور سيد شعبان رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن الزلازل ظاهرة عامة لا نستطيع تجنبها ويتحتم علينا التعايش معها، ومن الضروري أن نفهم أسباب حدوثها وكيفية التعايش معها وتحليل وتقييم أسبابها المختلفة ومدى التقليل من مخاطرها.

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وزيرة التضامن: افتتاح 3500 حضانة في قرى "حياة كريمة"

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا"، بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تنمية الطفولة المبكرة والذي بدأ فى يونيو 2017 واستمر حتى أكتوبر الجاري.

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"غير مطابقة للمعايير".. الملكة إليزابيث ترفض استلام جائزة مخصصة لكبار السن

رفضت الملكة إليزابيث الثانية، قبول جائزة مخصصة لكبار السن أرادت مجلة "ذي أولدي" البريطانية منحها إياها، معتبرة أنها غير مطابقة للمعايير.

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بعد قضائها ليلة بالمستشفى.. قصر باكنجهام يكشف الحالة الصحية للملكة إليزابيث

ذكر قصر باكنجهام، الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية قضت ليلة في مستشفى، وذلك وفقا لفضائية العربية.

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عالمة حفريات تكشف تفاصيل اكتشاف نوع جديد من القوارض عاش قبل 34 مليون سنة

قالت شروق الأشقر، الباحثة في فريق سلام لاب المتخصص في علم الحفريات الفقرية، إنها تخرجت من كلية العلوم قسم جيولوجيا واستكملت دراستها في الحفريات نظرا لعشقها لهذا التخصص.

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وزير خارجية تونس يؤكد حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الخميس، حرص تونس على الانخراط الفاعل والبناء في الجهود الأممية والدولية والإقليمية لدعم مسار التسوية السلمية؛ بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بالكامل.

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شكري يزور بنغازي لمتابعة أعمال تجهيز مبنى القنصلية المصرية

زار وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي، والتقى خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

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تقارير: الطيران الإسرائيلي يُحاكي هجمات على منشآت نووية إيرانية

أوردت القناة الـ 12 الإسرائيلية اليوم الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي استأنف تدريبات على هجوم محتمل على منشآت نووية إيرانية.

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​"العاملين بالقطاع الخاص" تعلق على تأخر صرف رواتب عمال أحد مصانع الغزل لـ3 أشهر

استنكر شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تأخير صرف رواتب العمال بشركة "وردة تكس" للغزل والنسيج وأعمال الصباغة والملابس، لأكثر من 3 أشهر وتحديدًا منذ شهر يوليو ماضي، فضلًا عن زيادة الخصومات، كما أن صرف مرتب الشهر الواحد يكون على دفعات، لافتًا إلى أنه تم إغلاق المصنع منذ شهر بدعوى إعادة التجديد والهيكلة، كما سبق إغلاقه خلال شهري يناير ومايو 2021.

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دراسة: ارتفاع معدل العنف المسلح في الولايات المتحدة بنسبة 30 % خلال كورونا

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن حالات العنف بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة زادت بأكثر من 30 % خلال فترة تفشي جائحة كورونا،مشيرة إلى أن التوتر وعدم الثفة بالوضع ربما أدى إلى زيادة مبيعات الأسلحة.

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مبعوثة الأمم المتحدة: ميانمار تتجه نحو صراع "شامل"

قالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار اليوم الخميس، إنها لا تتوقع أن تستسلم الحركة المناهضة للمجلس العسكري في أي وقت قريب، وأنها تخشى أن تتجه البلاد إلى "نزاع مسلح داخلي شامل".

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فيسبوك تدفع مقابل استخدام أخبار وسائل الإعلام الفرنسية

توصلت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية فيسبوك إلى اتفاق مع تحالف الصحف الفرنسية تدفع بموجبه فيسبوك مبالغ مالية للصحف القومية والإقليمية الفرنسية مقابل نشر أخبارها ومقالاتها عند مشاركة المستخدمين لهذه المواد على موقع فيسبوك.

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مسؤول سعودي يكشف تطورات جديدة بشأن فتح باب العمرة أمام المصريين لهذه الأعمار

كشف سعد بن حميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، تطورات جديدة بشأن فتح باب العمرة أمام المصريين.

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قيس سعيد يعلن عن مرسوم ينظم صلحا جزائيا مع رجال أعمال متورطين بفساد

أعلن الرئيس قيس سعيد اليوم الخميس عن مشروع مرسوم ينظم صلحا جزائيا مع مورطين في فساد مالي وسرقة المال العام.

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مستند.. رسميًا عودة العمل في منشآت البحر الأحمر السياحية بكامل طاقتها

تستعد الفنادق السياحية في مدن محافظة البحر الأحمر للعودة للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

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