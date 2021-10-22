اللبنانيون يعولون على روسيا فى دعم التسوية السياسية فى بلادهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد رئيس المجلس الأرثوذكسي اللبناني روبرت أبيض أن موقف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الأحداث فى لبنان، زرع الأمل فى نفوس اللبنانيين.



وقال في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية: "نعلم من التاريخ أن موسكو قدمت دائما لمساعدة بلدنا في اللحظات الصعبة ومدت يد الصداقة. مثل هذا الدعم مهم للغاية بالنسبة لنا الآن عندما يكون هناك ضغط خارجي قوي على لبنان".

وأضاف: "كانت سياسة روسيا دائما متوازنة وأخذت بشكل موضوعى فى الاعتبار الحقائق السائدة".

وتابع: "لذلك، نرحب باستعداد موسكو لتقديم مساعدة فعالة لتسوية سياسية داخلية، ومساعيها للمصالحة بين الأطراف على أساس النية السليمة والحوار".