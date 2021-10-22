محكمة إيطالية تبرئ برلسكونى فى قضية فساد لانعدام أدلة الادانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن محامو سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، تبرئته من تهم فساد قضائي، في محاكمة في إيطاليا.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية مختلفة في مدينة سيينا في إقليم توسكانا، أن القاضية سيمون سابينا قضت بانعدام أدلة الإدانة، وأثناء قراءة الحكم ، قالت إنه لا يوجد دليل على الإدانة، حسبما نقل موقع وكالة أسوشيتد برس.

وأكد المدعون خلال سير القضية أن برلسكوني سعى إلى التأثير على الشهود بدفع أموال لهم للإدلاء بإفادات تخدم براءته في قضية حفلات "بونغا بونغا" مع ضيفات شابات في فيلته بمنطقة أركور بضواحي ميلانو.

ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا اليومية عن أحد محامي الدفاع ، فيديريكو سيكوني ، قوله للصحفيين إنه أبلغ برلسكوني بالبراءة ، وأن قطب الإعلام الملياردير البالغ من العمر 85 عامًا كان "مرتاحًا وراضًا بشكل واضح".