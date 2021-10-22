النهضة" التونسية تطالب باستئناف العمل البرلماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

طالبت حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي قيس سعيد، بـ“وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات“، مستنكرة ما أسمته ”رفض مبدأ التشاركية لحل الأزمة السياسية“.

وشددت الحركة في بيان صدر عنها الخميس، على ضرورة ”العودة للشرعية الدستورية، واستئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور“.

واستنكر البيان ما أسماه ”التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021 ”، معتبرا أن ”ما يحدث يمثل ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج“، بحسب تعبير الحركة