شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مقتل سيدة إثر إطلاق نار بالخطأ خلال تصوير فيلم أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار حصل عن طريق الخطأ الخميس أثناء تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين في مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.



وقالت شرطة المدينة في بيان إن ”شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم راست“، مشيرة إلى أن ”إحدى الضحيتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاما… توفيت متأثرة بجروحها“.

وأوضح البيان أن المرأة أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.