مئات من أسرى "الجهاد الإسلامي" يعلقون إضرابهم عن الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت مؤسسات فلسطينية مختصة بمتابعة شؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية، فجر الجمعة، إنهاء مئات الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي لإضرابهم المفتوح عن الطعام، بناء على اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية.



وقال مكتب إعلام الأسرى إن ”الحركة الأسيرة أعلنت انتهاء إضراب أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي خاضوه ضمن البرنامج الوطني المتفق عليه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية“.

وأكدت مؤسسة ”مهجة القدس“ المختصة بمتابعة شؤون الأسرى، أن ”الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية أعلنت تعليق الإضراب عن الطعام“.