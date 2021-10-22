شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الـ 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تدشين مشروع الـ 100 ألف فدان عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحى وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي، وبانتهاء مراحل هذا المشروع سيتحقق أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنويًا لتوفير غذاء صحي آمن للمواطن المصرى، والمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية في مصر، ويتميز مشروع الصوب الزراعية بميزة تسويقية من حيث قربه من موانئ الإسكندرية ومطار برج العرب وميناء الدخيلة، كما يتكامل المشروع مع شبكة الطرق القومية الجديدة.

وأكدت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه قد تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية في عام 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية على مساحة 10 آلاف فدان، والتي تضم إنشاء 1302 صوبة زراعية قائمة على أحدث التكنولوجيا العالمية، مساحة كل منها من 3: 12 فدان، تم زراعة 65% منهم بأنواع مختلفة من الخضروات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصوبات هذا الموقع 184 ألف طن من الخضروات سنويًا.

وفي مدينة العاشر من رمضان تم إنشاء 900 بيت زراعي على مساحة 4100 فدان، وفي قرية الأمل التي تقع في مدينة القنطرة شرق تم إنشاء 529 صوبة زراعية على مساحة 100 فدان، أما قطاع أبو سلطان بالإسماعيلية فيحتوي على 2353 بيتًا زراعيًا على مساحة 12.500 فدان، وعن قطاع اللاهون بمحافظة الفيوم فقد أنشئ القطاع على مساحة 13.000 فدان ويحتوي على 800 بيت زراعي.