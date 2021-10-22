الرئيس الأمريكى: انتقلنا من حافة الانهيار المالى إلى النمو التاريخى للوظائف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة انتقلت خلال فترة توليه الرئاسة من مرحلة الانهيار المالي إلى تحقيق نمو تاريخي للوظائف، وغرد الرئيس بايدن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "تحت إدارتي، انتقلنا من حافة الانهيار المالي إلى النمو التاريخي للوظائف. ما زال لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به - لكن ما يحدث تقدم".



وقالت صحيفة ذا هيل، إن الديمقراطيين يخططون لخطواتهم المقبلة حول حزمة الإنفاق الاجتماعى الهائلة التى تعزز أغلب أجندة الرئيس بايدن الاقتصادية، لكن سيتعين عليهم أيضا حل المعارك الداخلية بينهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الديمقراطيين فى الكونجرس يعيدون تركيز انتباههم على ما يسمى بمقترح البنية التحتية الإنسانية الآن، والذى يعد تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون قصير المدى لسقف الدين هو المرآة الحقيقية. ويقول النواب إن اتفاق سقف الدين الذى نتج عن تصويت فى الشيوخ يوم الخميس الماضى يوضح الطريق للديمقراطيين لتكريس وقتهم لحزمة الإنفاق.