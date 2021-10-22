شكري يلتقي حفتر في بنغازي.. ويؤكد دعم مصر "الكامل" لاستقرار ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، المشير خليفة حفتر، وعددا من قيادات شرق ليبيا، بحسب ما أعلنت الخارجية المصرية يوم الخميس.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، فقد أكد شكري خلال لقائه حفر، ”دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها“.

وأضاف البيان أن شكري التقى أيضا مع ”قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين“.