موريتانيا.. توقيف مستشار حكومي سابق بعد حديثة عن تهريب مسؤولين لعملات صعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أوقفت السلطات الموريتانية، يوم الخميس، المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، بعد يوم واحد، من إعلان حصوله على وثيقة قال إنها تثبت تورط عشرات المسؤولين في تهريب العملات الصعبة.



وتم استجواب المستشار السابق من قبل الشرطة، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.

وقال ولد الشيخ سيديا، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية المستقلة، إن ”وزير العدل في الحكومة الموريتانية، وصلته وثيقة تثبت تورط مسؤولين حكوميين موريتانيين، في تهريب ملايين الدولارات إلى خارج البلاد“.