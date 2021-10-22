"غير مطابقة للمعايير".. الملكة إليزابيث ترفض استلام جائزة مخصصة لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رفضت الملكة إليزابيث الثانية، قبول جائزة مخصصة لكبار السن أرادت مجلة "ذي أولدي" البريطانية منحها إياها، معتبرة أنها غير مطابقة للمعايير.

وكانت المجلة التي تعتبر أنها توفر البديل "الخفيف" من الصحافة "المهووسة بالشباب والمشاهير"، كشفت أنها اقترحت على قصر باكنجهام تقديم جائزتها "ذي أولدي أوف ذي يير" (مسنّ العام) إلى الملكة الجالسة على العرش منذ نحو سبعة عقود، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

ونشرت المطبوعة أمس رسالة الرفض التي تلقتها في 21 أغسطس الماضي ومصدرها قلعة بالمورال الأسكوتلندية، حيث تمضي الملكة الجزء الأخير من فصل الصيف، وتحمل توقيع مساعد سكرتيرها الخاص توم لينج بيكر.

وجاء في الرسالة أن "جلالة الملكة ترى أن عمر الشخص هو ذاك الذي يشعر به، وبالتالي لا تعتقد أنها مطابقة المعايير التي تتيح لها قبول الجائزة".

وشاركت إليزابيث الثانية في الآونة الأخيرة في عدد من الأنشطة العامة بعدما أمضت فترات الحجر المتتالية في قصر وندسور بالقرب من لندن، رغم تكهنات في شأن ابتعادها عن أنشطة كهذه بعد وفاة زوجها فيليب في أبريل الماضي. وشوهدت الأسبوع الماضي، وهي تمشي مستعينة بعصا في أول ظهور علني لها على هذا النحو منذ عام 2004