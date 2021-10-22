معه 4 آلاف جنيه.. ضبط متسول في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت حملة أمنية بمركز شرطة كفر الشيخ، اليوم الخميس، القبض على متسول، وزوجته، لاستغلاله أبناءه "5 أطفال"، في أعمال التسول، وتعريض حياتهم للخطر.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، يفيد بضبط حملة بمركز شرطة كفر الشيخ، المدعو "ع.ع.م"، وزوجته "ن.م.ح"، مستغلا أطفاله الخمسة في أعمال التسول، وبحوزته مبلغ 4 الآف، و300 جنيه حصيلة يوم واحد في التسول.

بفحص حالته تبين أنه يتنقل بأسرته من مكان لآخر على الطرق العامة، بين المدن، والقرى، وحي القنطرة البيضاء في نطاق مدينة كفر الشيخ، ويعرض حياة اطفاله الخمسة لحرارة الشمس، وبرودة الجو من خلال افتراشهم الأرض على جانب طريق عام.

حُرر عن ذلك المحضر برقم 16153 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر الشيخ تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.