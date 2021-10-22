“الصحة العالمية”: وفاة ما بين 80 ألفاً و180 ألف عامل صحي حتى أيار جراء “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 22 أكتوبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت تقديرات لمنظمة الصحة العالمية الصادرة اليوم الخميس عن أنه توفي ما بين 80 ألفاً و180 ألف عامل صحي بسبب كوفيد-19 بين كانون الثاني 2020 وأيار من العام الحالي.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، انه “لهذا السبب من الضروري أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية”، مضيفاً: “تشير بيانات 119 بلداً إلى أن معدل اثنين من كل خمسة عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل”.