شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الشهابى: تنسيقية شباب الأحزاب كيان غير مصنطع ومفتوحة أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، إن تنسيقية شباب الأحزاب كشفت تحمس الشباب للمشاركة في العمل العام.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج "كلمة السر" على قناة صدى البلد : "التنسيقية تتعامل مع أفكار وتيارات سياسية وليس كتل نيابية"، مشيرا إلى أن عضوية تنسيقية شباب الأحزاب مفتوحة أمام الجميع، مع التشديد على عدم إقصاء تيار سياسي، واعتماد النقاش بصفة دورية.

وأضاف نائب محافظ الجيزة : "تنسيقية شباب الأحزاب تتميز بأنها كيان غير مصنطع، فجميع أعضائها كانوا في صدارة المشهد خلال ثورتي يناير و30 يونيو".