وزير الخارجية المصري يلتقي حفتر ويجدد دعم بلاده لاستقرار ليبيا

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء الخميس إلى مدينة بنغازي قادما من العاصمة طرابلس عقب مشاركته في مؤتمر "استقرار ليبيا".



والتقى شكري في بنغازي بمسؤولين بارزين على رأسهم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وتابع شكري خلال الزيارة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي.

والتقى وزير الخارجية المصري، بقيادات الشرق الليبي ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي.

وتضمنت اللقاءات التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من أواصر متعددة ووحدة مصير وهدف.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل، واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها المنشود تحت راية وطن واحد جامع ومزدهر.