شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن «روبوت» بعد اعتقاله لمدة 10 أيام .. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفرجت السلطات المصرية اليوم الخميس، عن الروبوت “أيدا” بعد احتجازه لمدة 10 أيام، أثناء حضوره بصحبة مخترعه إلى مصر لحضور معرض عالمي في منطقة الأهرامات.
والروبوت “أيدا” هو أول روبوت عالمي يستطيع أن يرسم المناظر التي يلتقطها عن طريق كاميرات في عينه، واعتقلته قوات حرس الحدود في مصر لأسباب تتعلق بإمكانية التجسس عن طريق التصوير.
ووفقًا لمصصم الروبوت ” إيدان ميلر”، فقد احتجزت السلطات المصرية “أيدا” بسبب مخاوف أمنية من الكاميرات في عينيه التي تمكنه من الرسم.
وأضاف حسب صحيفة “الغارديان”: “لا يمكنني أن أغمض عينيها.. لنكن واضحين حقا بشأن هذا، إنها ليست جاسوسة”.
وقالت الصحيفة إن اعتقال “أيدا” تسبب في جدل دبلوماسي بين القاهرة ولندن، ونقلت عن مخترعها البريطاني ميلر قوله قبل إطلاق سراحها بفترة وجيزة: “كان السفير البريطاني يعمل طوال الليل لإطلاق سراح أيدا.. إنه أمر مرهق حقا”.
وقال المصمم لوسائل إعلام بريطانية إن السفير البريطاني في مصر تدخل في الموضوع، فيما عبرت السفارة البريطانية في القاهرة عن سعادتها لحل القضية.
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