شكرا لقرائتكم خبر عن توقف النقاش حول ارتفاع أسعار الطاقة في قمة بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي، بأن زعماء دول التكتل قطعوا نقاشهم مبدئيا حول الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

ويأتي ذلك بعد مضي نحو خمس ساعات ونصف الساعة على النقاش الذي بدأه الزعماء، خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل اليوم الخميس، ولا يزال من غير المعروف بعد، متى سيتم استئناف المشاورات.

وأضافت هذه المصادر، أن الموضوع التالي على جدول أعمال القمة سيكون الخلاف حول وضع سيادة القانون في بولندا، وسيلقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي كلمة أمام القمة أولا.

بهذا تأخر الزعماء بصورة ملحوظة عن الجدول الزمني، الذي كان موضوعا بالأساس لمناقشات القمة، فيما سيجري الزعماء الأوروبيون خلال مأدبة عشاء نقاشا استراتيجيا حول سياسة التجارة كما سيبحثون قضايا تتعلق بالسياسة الخارجية، وفي ثاني أيام القمة غدا الجمعة، سيتناول الزعماء قضايا من بينها الهجرة والرقمنة.