مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يخص 'مساعد ترامب'

وصوت اليوم الخميس 229 عضوا في مجلس النواب إلى جانب محاسبة بانون، بينما صوت 202 من الأعضاء ضد ذلك.

وبعد تأييد النواب لمحاسبة بانون سيحال ملفه إلى وزارة العدل الأمريكية، حيث سيقرر المدعي العام ميريك غارلاند ما إذا سيفتح قضية جنائية ضد بانون أم لا.