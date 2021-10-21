انت الان تتابع خبر تحديد موعد عودة راموس لتدريبات سان جيرمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-10-21 | 23:08
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كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، موعد عودة سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، للمشاركة في تدريبات فريقه.
راموس انضم لصفوف باريس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإنه من المنتظر عودة راموس والانضمام لتدريبات باريس سان جيرمان، بداية من الاثنين المقبل.
وأضافت أن المدافع الإسباني سيكون متاحاً تحت تصرف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الفرنسي، الذي سيقرر موعد مشاركة راموس في المباريات بعد ذلك.
ولم يظهر سيرجيو راموس حتى الآن بقميص باريس سان جيرمان بسبب الإصابة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإنه من المنتظر عودة راموس والانضمام لتدريبات باريس سان جيرمان، بداية من الاثنين المقبل.
وأضافت أن المدافع الإسباني سيكون متاحاً تحت تصرف ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الفرنسي، الذي سيقرر موعد مشاركة راموس في المباريات بعد ذلك.
يشار إلى أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه لانس برصيد 18 نقطة.
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