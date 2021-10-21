دعوة فرنسية للمنفي لحضور مؤتمر دولي حول إخلاء ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، لحضور مؤتمر دولي سيعقد في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة باريس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لودريان وجه الدعوة أثناء استقبال المنفي له، الخميس، بمكتبه في العاصمة طرابلس، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أن المؤتمر سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات، ويهدف أساساً للتباحث حول السبل المثلى لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.