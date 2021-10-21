سلاح الجو الإسرائيلي يستأنف تدريبات تحاكي مهاجمة منشآت نووية إيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت القناة 12 العبرية، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أصدر أوامره لسلاح الجو بإجراء تدريبات على مهاجمة منشآت نووية إيرانية، وذلك بعد توقف مثل هذا النوع من التدريبات منذ عامين.

وأضافت القناة العبرية، في تقرير لها مساء الخميس: ”تدرك إسرائيل أنه يجب القيام بعمل عسكري في حالة فشل المحادثات النووية مع إيران“.

وتابعت: ”في إسرائيل وربما أيضًا في الولايات المتحدة، تم التوصل إلى تفاهم على أنه يجب إعداد خطة عسكرية في حالة فشل القناة السياسية، وأنه سيكون من الصعب للغاية إقناع الإيرانيين بالتفاوض بدون وجود مثل هذه الخطة“.