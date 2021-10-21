شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تؤكد أن هناك إجماع عربي ودولي على خروج القوات الأجنبية من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن هناك إجماعاً عربياً ودولياً على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.



وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لفضائية "العربية"، الخميس، أن رؤية المملكة كانت دوماً تشدد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم.

ووصل وزير الخارجية الخميس إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا، بمشاركة دولية واسعة.