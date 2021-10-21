أمريكا تستنكر تصاعد العنف في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استنكرت الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا.

وكتبت السفارة الأمريكية في سوريا، على حسابها على موقع تويتر أمس «ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء».

وشهدت سوريا تصاعدا لافتا في العنف أمس الأول، حيث شهدت حوادث من بينها مقتل 14 شخصا في تفجير حافلة تابعة للجيش السوري في العاصمة دمشق. كما شهدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في قصف شنته قوات حكومية على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.