مصر تدعو لسرعة خروج المرتزقة من ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة تنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة (المرتزقة) من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم في استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأشار في مستهل زيارته للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم استقرار ليبيا ولقائه عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إلى ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا في إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان «إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر سبتمبر الماضي بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين في إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك».

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، مثمنا الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين علي مختلف المستويات.