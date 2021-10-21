تركيا توقف 15 جاسوسا لإسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 15 شخصا للاشتباه في صلتهم بالاستخبارات الإسرائيلية. ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية القول «إنه تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحقيق أجراه مكتب الادعاء العام في اسطنبول»، وقالت المصادر «إن المشتبه بهم كانوا ينقلون معلومات ووثائق إلى الاستخبارات الإسرائيلية».



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