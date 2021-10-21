شكرا لقرائتكم خبر البرهان: السودانيون حريصون على إنجاح الفترة الانتقالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص القوات المسلحة والمكون المدني على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد البرهان خلال استقباله وزيرة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية فيكي فورد على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني، وأطلعها على تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).

من جانبها ثمنت الدبلوماسية البريطانية «الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلى رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام وإعفاء وتخفيف الديون على السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية»، وفقا لسونا.

كما تطرقت إلى قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة والمتمثلة في التعاون العسكري ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الاستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد وتبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.