شكرا لقرائتكم خبر مجلس الأمن: اتفاق الرياض ينهي معاناة اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس الأمن الدولي جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل، وندد بهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر الحدود ضد المملكة، مسلطين الضوء على هجوم 8 أكتوبر على مطار الملك عبدالله وهجمات الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار أبها المدني، معربين عن إدانتهم العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية.

وشدد الأعضاء، في بيان رسمي على ضرورة وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب، معربين عن إدانتهم تجنيد الأطفال واستخدامهم العنف الجنسي في الصراع.

وشدد على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، وضرورة تجنب أي أعمال يمكن أن تسبب معاناة للسكان المدنيين.

وجدد أعضاء مجلس الأمن، التأكيد على التزامهم بحل سياسي بقيادة يمنية قائم على التوافق والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وكذلك مشاركة الشباب.

وأعرب الأعضاء من جديد عن قلقهم البالغ إزاء الحالة الإنسانية الأليمة، بما في ذلك الجوع المطول وتزايد خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، التي تفاقمت بسبب الحالة الاقتصادية المتردية.

وشدد على الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في دفع مخاطر المجاعة وضرورة الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحسين تنسيق النشاط المالي الأساسي داخل اليمن، معربين عن قلقهم العميق من انهيار سعر صرف الريال مقابل الدولار في جنوب اليمن، مشيرين إلى التهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط صافر، ومسؤولية الحوثيين، إلى جانب تطلعهم للترحيب بتعاون جميع الأطراف المعنية لحل الوضع سلميا.

ونوه الأعضاء، بعودة رئيس الوزراء إلى اليمن، مشددين على أهمية دعم الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني، إلى جانب دعم المجلس القوي لمسار رئيس الوزراء للإصلاح الاقتصادي، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل وتمكين تقديم الخدمات الحكومية من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب اليمن، ومعربين عن إدانة تفجير السيارة المفخخة الذي استهدف قافلة رسمية في عدن.

ميدانيا، نجحت قوات الجيش اليمني في نصب كمين لميليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب، وأوقعت جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح واستعادوا كمية من الأسلحة الخفيفة والذخائر كانت بحوزة الميليشيات، وتمكنت قوات الجيش من دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع جنوب مأرب، فيما دمرت مدفعية الجيش طقمين وعربة تابعة لميليشيات الحوثي.

ماذا تضمن بيان مجلس الأمن؟

ـ الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب.

ـ إدانة تجنيد الأطفال واستخدام العنف الجنسي في الصراع.

ـ حل الخلافات من خلال الحوار الشامل.

ـ الترحيب بإعلان المملكة وقف إطلاق النار في 22 مارس.

ـ حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.

ـ ضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ـ المساءلة عن أي انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان.

ـ المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب.

ـ التحذير من التهديد الخطير لناقلة النفط صافر ومسؤولية الحوثيين عنها.

ـ مواجهة الانهيار الاقتصادي والمجاعة التي تشهدها اليمن.

ـ دعوة جميع الجهات لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل.

مشاهدات يمنية:

