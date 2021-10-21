الأردن يحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الأمن الأردنية أمس محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة، مشيرا إلى التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود.



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