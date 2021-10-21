5 ملايين دولار للإرشاد عن الإرهابي طبطبائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات عن قيادي في حزب الله الإرهابي يقود قوات في اليمن وسوريا.

جاء ذلك في تغريدة لبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية عبر حسابه في «تويتر»، وقال إن «هيثم علي طبطبائي يعتبر من القيادات العسكرية الرئيسة في تنظيم حزب الله الإرهابي من خلال عمله كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا».

وأضاف، أن طبطبائي ساعد حزب الله على زعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي أدى إلى قيام الخارجية الأمريكية بتصنيفه كإرهابي عالمي عام 2016م.

وتابع برنامج مكافآت، «إذا كانت لديك معلومات عنه، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار».

وكانت الحكومة اليمنية، أكدت سابقا وجود عناصر من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.