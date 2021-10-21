محاضرة أمام 50 سفيرًا وزوجاتهم.. وزير السياحة يتحدث عن تعامد الشمس في أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، محاضرة عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير في منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، لـ50 سفيرا وزوجاتهم جاءوا خصيصا لأبو سمبل لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.

وتحدث الوزير عن معبد أبو سمبل وتاريخ بنائه وجهود مصر واليونسكو لإنقاذه من الغرق ونقله لمكانه الحالي، كما تحدث الوزير عن ظاهرة تعامد الشمس هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، والتي تعد من المعجزات الفلكية التي يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة.

تتعامد الشمس غدًا الجمعة على وجه الملك رمسيس الثاني في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة، وتقام احتفالية كبيرة يشارك فيها مجموعة كبيرة من السائحين والشخصيات المهمة للاحتفال بهذه الظاهرة التي جعلت المصريين القدماء في مكانة متقدمة جدًا في علوم الفلك.

أقرأ ايضا

بالورود.. وزير السياحة ومحافظ أسوان يستقبلان 50 سفيرًا بمطار أبوسمبل الدولي