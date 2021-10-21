فرص للتدريب والتعيين.. 6 معلومات عن مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج من المدارس المختلفة على مستوى المحافظات، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.
وعرضت الوزارة، مقطع فيديو عن مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت الدراسة فيها في العام الدراسي 2019/2020.
1- تستمر الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.
2- التخصصات: "الكهرباء - الميكانيكا".
3- تمنح شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
4- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
5- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
6- مكافآت أثناء فترة التدريب العملي.