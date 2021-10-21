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فرص للتدريب والتعيين.. 6 معلومات عن مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج من المدارس المختلفة على مستوى المحافظات، مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.

وعرضت الوزارة، مقطع فيديو عن مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، والتي بدأت الدراسة فيها في العام الدراسي 2019/2020.

1- تستمر الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

2- التخصصات: "الكهرباء - الميكانيكا".

3- تمنح شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

4- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

5- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

6- مكافآت أثناء فترة التدريب العملي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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