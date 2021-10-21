حكايات الألم والحزن.. أقارب "ضحايا الطريق الأوسطي" يروون التفاصيل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير ـ محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية أبوكُريم بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، حزنًا على مصرع 7 أشخاص من أبناء القرية ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي.

وشهد تشييع الجثامين صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، فيما جلس الأهالي على قارعة الطريق في انتظار وصول الجثامين من المشرحة، لتشييعها إلى مثواها الأخير.

وقال مجاهد عم يونس مفضل يونس وعبدالله طاهر يونس هم ضحايا حادث الطريق الدائرى الأوسطي،:" اخر مكالمات تليفونية مع أبناء أخواتي كانت صباح أمس الأربعاء قبل وقوع الحادث للاطمئنان عليهم وأخبرونا أنهم في دوران طريق الصعيد؛ مشيرًا إلى بعد صلاة العصر مكالمة هاتفية تلقاها من "فاعل خير" يخبرني بوقوع حادث تصادم الميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" قائلا:"ماتوا جميع ركاب الميكروباص.. البقاء لله".

وأضاف:" أن شقيقي مفضل والد الضحية "يونس" وعم "عبدالله" سافر إلى موقع حادث التصادم وعرف أن سيارات الإسعاف قامت بنقل الجثث، بعدها توجه إلى مستشفى أكتوبر والشيخ زايد لإنهاء الإجراءات واستلام الجثمانين تمهيدًا لدفنهما في مدافن العائلة بقرية أبوكريم؛ مشيرًا إلى قضاء ليل الأربعاء ما بين مركز الشرطة والمستشفى والنيابة والطب الشرعي لإنهاء الإجراءات".

وأشار إلى أن يونس وعبدالله دائمين السفر كل ثلاثة أيام بالسيارة الميكروباص لنقل عمال يومية من القرية إلى مزارع بوادي النطرون والعودة بهم مرة أخرى لقضاء أوقات الإجازة بالقرية مرة أخرى؛ مشيرًا إلى أن عبدالله متزوج ولديه أطفال".