ليبرمان يحذر: المواجهة مع إيران مسألة وقت فقط!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

قال وزير المالية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان في مقابلة مع موقع “والا” العبري ان “مواجهة مع ايران هي مسألة وقت، والامر لن يستغرق طويلة” وتابع “اي عملية ديبلوماسية او اتفاق لن يوقف البرنامج النووي الايراني”.

واضاف ليبرمان “نرى كوريا الشمالية رغم الخطوات الديبلوماسية، فاننا نشهد تكثيف غير مسبوق لنشاطاتها، يجب على الشعب اليهودي ان لا يعيش بالاوهام، هتلر كتب كتابه عام 1923 ثم استولى على السلطة”.

وشدد ليبرمان :”هذه مشكلة المجتمع الدولي لكنها قبل كل شيء مشكلتنا لأنهم صرحوا ان سياستهم هي تدمير إسرائيل وهم بالفعل ينوون ذلك”.

وتطرق ليبرمان الى الميزانية الكبيرة التي صادقت عليها الحكومة لوزارة الامن وقال :”تفاجئوا عن حجم ميزانية الجيش الكبير الذي تمت المصادقة عليه، الاموال تذهب لتمكين الجيش وتقوية وشراء انظمة متقدمة، ايضا هناك ميزانيات لبرنامج حماية منطقة الشمال والتي استغرقت ثلاثة سنوات”.

و أقرت إسرائيل ميزانية مليارية لتعزيز قدراتها على استهداف نووي إيران. ووافقت الحكومة الإسرائيلية، على ميزانية بقيمة 5 مليارات شيكل، أي ما يعادل 1.5 مليار دولار، لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن القناة 12 الإسرائيلية. وذكرت القناة أن “الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، وربما استخدام الأقمار الاصطناعية، من بين خيارات أخرى”.​