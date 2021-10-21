البنك الدولي: الأسعار العالمية للنفط لن تتراجع قبل الـ2023

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن البنك الدولي أن “الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية قد يهدد النمو العالمي، ومن غير المرجح أن تنحسر قبل عام 2023″، بحسب ما اوردت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

ومن المتوقع أن تسجل اسعار الخام في نهاية العام، 70 دولار للبرميل، أي أعلى ب70 بالمئة مقارنة بعام 2020، وفق تقرير البنك المتعلق بتوقعات أسواق السلع. وهذا بدوره يتسبب في ارتفاع أسعار سلع طاقة أخرى مثل الغاز الطبيعي، بحسب التقرير. غير أن التقرير يحذر من “احتمال ارتفاع الأسعار بشكل إضافي على المدى القريب وسط انخفاض شديد في المخزون واختناقات مستمرة في الإمدادات”.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أيهان كوسه: “إن ارتفاع أسعار الطاقة يشكل مخاطر كبيرة على التضخم العالمي في المدى القريب، وإذا استمر يمكن أن يؤثر على النمو في دول تستورد الطاقة”.