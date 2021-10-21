شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف منزل بفرنسا في ظلام دامس .. ما الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت رياح عنيفة ترافق العاصفة “أورور”، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مسكن في شمال فرنسا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شركة إينيديس المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية في بيان لها: ” كل فرقنا تتحرك لحل المشاكل الناجمة عن العاصفة”.

ولا تزال الأحوال الجوية مضطربة في شرق فرنسا مع رياح تصل سرعتها إلى 170 كلم ساعة.

وإلى جانب انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، حدثت أيضا بلبلة في حركة القطارات، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور أشجار سقطت على الطرقات بسبب الرياح العنيفة.

وقد تم الإبلاغ عن نحو 100 حادث، إضافة إلى تطاير الأشجار، وسقوطها على السكك الحديدية، واضطراب الحركة في جميع السكك المؤدية إلى العاصمة.