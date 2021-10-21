شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. «الصحة العالمية» تحذر من الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن زيادة الاختلاط الاجتماعي في الأماكن المغلقة بعد رفع القيود، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، تؤدي إلى زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الكثير من البلدان في أنحاء أوروبا.

وذكر رايان في إفادة صحفية اليوم "معظم هذه القيود لم تعد سارية الآن في كثير من البلدان. نرى ذلك يتزامن مع بدء موسم الشتاء الذي يفضل فيه الناس الأماكن المغلقة مع قدوم موجات البرد، ويبقى السؤال حول ما إذا كنا سنخوض نفس تجربة العام الماضي مع تعرض النظم الصحية للضغط مرة أخرى".

وأضاف أن روسيا سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات في المستشفيات بسبب المرض منذ مدة طويلة جداً، في حين أن الارتفاع الأسبوعي في حالات كوفيد-19 في بريطانيا كان أقل مما هو عليه في أجزاء من أوروبا الشرقية.