شيخ الأزهر الشريف ينعى المفكر المصري حسن حنفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

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نعى الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية، الخميس.



وكتب الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "قضى عمره في محراب الفكر والفلسفة، وزخرت المكتبات العربية والعالمية بمؤلفاته وتحقيقاته".

وأضاف: "أذكر له مطالبته الغربَ والمستشرقين بإنصاف الشرق والحضارة الشرقية والقيم الإنسانية النبيلة.. رحم الله الفقيد، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي الفيلسوف والمفكر الإسلامي المصري حسن حنفي، عن عمر ناهز 86 عاماً.

ويعد حنفي أحد أهم منظري تيار اليسار الإسلامي وتيار علم الاستغراب وأحد المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربيّة.

ويعتبر حنفي كذلك أحد أشهر أساتذة الفلسفة في مصر ولديه العديد من المؤلفات المهمة منها "التراث والتجديد" في 4 مجلدات، و"من النقل إلى الإبداع" في 9 مجلدات، و"موسوعة الحضارة العربية"، و"حوار المشرق والمغرب".