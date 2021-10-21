قيس سعيد: سنطلق حوارا وطنيا لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

كشف الرئيس التونسي، قيس سعيد، النقاب عن إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب يتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي.



وقال سعيد خلال كلمة أثناء إشرافه على ثاني مجلس وزراء بعد تنصيب حكومة نجلاء بودن، إن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج.

وتابع سعيد، أن الإرادة السياسية متوفرة لإنجاح العمل الحكومي للتفرّغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس، مشيرا إلى حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي.