شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تكشف عن كارثة وتطالب بعدالة توزيع اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت تقديرات لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه كان من الممكن أن يموت حوالي 115 ألف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، بسبب كوفيد 19-في الأشهر الستة عشر الأولى من الوباء، مطالبة مجموعة العشرين بتوزيع أكثر عدلا للقاحات

وتعزو المنظمة التابعة للأمم المتحدة هذا الرقم ، الذي يمتد من كانون ثان/يناير 2020 إلى أيار/مايو هذا العام، إلى سوء تجهيز المرافق، خاصة في بداية الوباء، وعدم كفاية توزيع اللقاحات في البلدان النامية.

وفي أفريقيا، تم تطعيم 10 في المئة فقط من العاملين، في قطاع الصحة ضد فيروس كورونا، مقارنة بـ 80 في المئة في معظم البلدان الغنية.

وناشد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، أكبر اقتصادات مجموعة العشرين، بذل جهود جديدة لتوزيع أكثر عدلا للقاحات في قمتها في روما في الثلاثين من الشهر الجاري.