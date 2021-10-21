20 أكتوبر , 2021
واشنطن: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحافيين، الأربعاء، إن "البيت الأبيض أبدى قلقه عبر القنوات الدبلوماسية" من تكنولوجيا الصواريخ الصينية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ورداً على سؤال للصحافيين في وقت سابق عندما كان يستعد للصعود إلى طائرة الرئاسة متجهاً إلى ولاية بنسلفانيا، عن شعوره بالقلق بعد تقارير تفيد بأن بكين اختبرت سلاحاً أسرع من الصوت وقادراً على حمل رؤوس نووية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نعم".
ونفت الصين من جانبها هذه التقارير.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: نعم أنا قلق من تكنولوجيا الصواريخ الصينية الأسرع من الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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