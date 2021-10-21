ارتفاع أسعار الوقود في لبنان يعمّق معاناة سائقي التاكسي

بيروت: أغلق سائقو سيارات الأجرة طرقات في بيروت يوم الخميس احتجاجاً على ارتفاع أسعار البنزين التي أصبحت باهظة الثمن بالنسبة لغالبية اللبنانيين بسبب الانهيار الاقتصادي المدمّر في البلاد.

وتعد أسعار البنزين اليوم أعلى بنحو عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط حيث بدأت بالارتفاع عندما توقف البنك المركزي عن تأمين الدولار بأسعار صرف مدعومة بشدة لواردات الوقود.

وأوقف سائقو سيارات الأجرة مركباتهم في ساحة الشهداء بوسط المدينة مغلقين طريقاً رئيسياً قريبا ًاحتجاجاً على أحدث زيادة والتي بلغت 25 بالمئة والتي تم إعلانها يوم الأربعاء.

وقالت سائقة التاكسي هناء إبراهيم "كيف يفترض بنا أن نعيش؟ نتجوّل ولا نستطيع العثور على راكب على الطريق. حتى وصل الأمر إلى التشاجر مع الراكب، أو البكاء معه. هل يفترض بنا أن نتشاجر مع الركاب؟ بالأمس صرفنا بنزين اكثر مما اشتغلنا."

هذا، وقد فقدت الليرة اللبنانية حوالي 90٪ من قيمتها في العامين الماضيين خلال الأزمة المالية التي دفعت نحو ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى الفقر.

وأصبحت تكلفة رحلة في سيارة أجرة مشتركة ثلاثين ألف ليرة بعد أن كانت 1500 ليرة قبل انهيار العملة.

وقال سائق إجرة آخر يدعى مروان عواد (37 عاما) "نحن كسائقين لم يعد باستطاعتنا التحمل. كنا في السابق نحضر طعاماً إلى المنزل عشية النهار،

الان لم يعد بامكاننا احضار قالب الجبنة او أي شيء معنا. ونقع في خسارة اليوم. كانت سياراتنا ممتلئة بالبنزين دائما، ولكن الآن ويكون خزان السيارة فارغا أحيانا عند عودتنا لأنه لم يتبق لديك المال".

وخلال اجتماع يوم الخميس أبلغ سائقو سيارات الاجرة وزير الطاقة وليد فياض أن دعم الوقود كان يجب أن يستمر حتى بدء تنفيذ برنامج البطاقة التمويلية الذي وعدت به الحكومة.

فقال فياض لأحد السائقين الذي كان يطالبه بعدم رفع الاسعار قبل إيجاد حل للسائقين وللناس: "أشعر بوجعك وأريد أن أجد حلا ولكن دعني أخبرك بشيءـ لكي لا اعطيك وعودا فارغة. اذا ارتفع سعر الدولار ولم أغيّر سعر البنزين فستحدث مشكلة وحيدة: مستوردو البنزين لن يجلبوا البنزين".

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