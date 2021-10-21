توجيه جديد من التربية الى الهيئات التعليمية والتدريسية

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التربية علي حميد خلف جدد تأكيدهُ على المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، لمتابعة وتوجيه الهيئات التعليمية والتدريسية والادارية بتلقي جرعة التطعيم المضادة لفيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 استناداً لقرار مجلس الوزراء".

وشدد الدليمي بحسب البيان على "ضرورة الالتزام بالشروط الصحية وأخذ كافة تدابير الوقاية الصحية والحصول على التطعيم اللازم، الذي سيشكل بدوره وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في عودة الدوام الحضوري، فضلاً عن بناء الحماية المجتمعية ضد "كوفيد-19".

وكانت وزارة التربية حدد الاول من تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.