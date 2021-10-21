خبر سار يخص الجرعة التنشيطية ضد كورونا

وقالت الشركتان إن الاختبارات التي لم تتم مراجعتها من شركات أخرى شملت عشرة آلاف مشارك أعمارهم 16 عاما فما فوق وخلصت إلى أن الجرعة التنشيطية آمنة.

وجاءت نتائج التجربة غداة تصريح إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية باستخدام جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا "مودرنا" و"جونسون آند جونسون" وقولها إن على الأمريكيين أن يختاروا جرعة مختلفة عن اللقاح الذي جرى تطعيمهم به أساسا كجرعة تنشيطية.



وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد صرحت باستخدام جرعات تنشيطية من لقاح "فايزر" و"بيونتيك" بعد ستة أشهر على الأقل من التطعيم بالجرعتين لزيادة الحماية للمسنين فوق 65 عاما فأكثر والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة.